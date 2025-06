Un Si Grand Soleil Spoiler : Yves prêt à tuer Florent, Victor amoureux (épisode du 16 juin)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1664 du 16 juin 2025 – Florent s’est mis dans une situation très délicate en défendant Fabrice Guillon dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Alors que Cécile est très remontée et que leur couple bat de l’aile, la presse s’est emparée de l’affaire et Florent reçoit des menaces de mort. Et dans quelques jours, l’affaire va prendre une tournure dramatique…











En effet, Yves, qui est totalement aveuglé par son désir de venger sa soeur, n’a pas supporté d’entendre Florent annoncer en conférence de presse que Fabrice était innocent et qu’il avait pris la fuite pour se protéger. Yves se rend alors au cabinet BGL avec une arme !

Yves pointe alors son arme sur Florent et exige qu’il lui dise où sa cache Fabrice, sinon il le tue !

Pendant ce temps là, c’est une toute autre ambiance pour Victor… Alors que Clémence a décidé de rentrer à Nice, Victor est sous son charme et trouve un prétexte pour l’inviter à boire un verre. Et ces deux là vont s’embrasser ! Un histoire qui pourrait bien remettre en cause le choix de Clémence.



