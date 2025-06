Demain Nous Appartient du 20 juin : Martin sauve Sébastien, Soizic cède à la tentation (résumé + vidéo épisode 1970 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 20 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1970 de DNA – Martin va finalement sauver Sébastien in-extremis ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Et de son côté, Soizic cède à la tentation avec Martial…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 20 juin 2025 – résumé de l’épisode 1970

Martin sauve Sébastien in extremis en découvrant une bombe placée dans sa voiture par Mangin. Il confronte ensuite Mangin au commissariat, l’informant que son plan a échoué. Le lendemain, Raphaëlle, troublée par les événements, cherche à comprendre pourquoi Martin ne l’a pas mise au courant. Sébastien, reconnaissant envers son gendre, lui conseille de dire la vérité à sa fille.

Raphaëlle enquête de son côté et apprend que Mangin était l’ancien supérieur de Martin. Elle confronte ce dernier, qui avoue avoir brièvement enquêté sur Sébastien à Bordeaux. Déstabilisée, elle demande à Martin de s’éloigner.



Adam découvre que Martial a drogué son verre à la MDMA à son insu. Martial minimise les faits mais s’excuse… De son côté, Soizic recroise Martial à l’hôpital. Elle accepte ses fleurs alors que Martial est certain qu’il y a quelque chose entre eux. Soizic nie et ment à François sur les origines des fleurs… Le soir, elle retrouve Martial et cède à la tentation ! Elle trompe François avec son meilleur ami !

VIDÉO Demain nous appartient du 20 juin – extrait de l’épisode

