Demain Nous Appartient du 5 juin : Simon s’en prend-t-il à Raphaëlle ? (résumé + vidéo épisode 1959 en avance)

Demain nous appartient du 5 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1959 de DNA – La police soupçonne Simon ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Tout semble diriger vers l’avocat et ex de Camille… Mais il va être disculpé !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 5 juin 2025 – résumé de l’épisode 1959

Alors que la police confronte Simon au sujet du casier de Raphaëlle, l’avocat explique qu’il a fait erreur, il pensait qu’il s’agissait de son ancien casier car lui aussi a enseigné à la fac de droit. Il est aussi interrogé sur les macarons empoisonnés mais il explique qu’il a un alibi : il était en télétravail toute la journée chez lui. Son alibi comme l’histoire du casier sont confirmés. La police repart à zéro et doit encore trouvé qui s’en prend à Raphaëlle…

Mais Simon se rend au cabinet de Raphaëlle, il veut récupérer un dossier qu’ils ont en commun. Soraya refuse de lui remettre et quand elle a le dos tourné, Simon se dirige vers le bureau de Raphaëlle… Il semble toujours avoir quelque chose à cacher…



De son côté, Lizzie surprend Jimmy qui enregistre un message vocal explicite pour Rayane. Elle confronte ensuite le petit ami de Jack, qui avoue sa tromperie. Il promet de parler à Jack rapidement… Et plus tard, Jimmy fait une déclaration à Rayane et lui propose de partir à Paris tous les deux…

Quant à Soizic, elle joue avec le feu avec Martial et ment à tout le monde…

VIDÉO Demain nous appartient du 5 juin – extrait de l’épisode

