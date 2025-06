Plus Belle La Vie du 5 juin 2025 : le meurtrier de Durieux démasqué (résumé + extrait vidéo épisode 348 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 5 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 348 de PBLV – Le meurtrier de Durieux est démasqué aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, Apolline sait de qui il s’agit et le confronte !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 5 juin 2025 – résumé de l’épisode 348

L’étau se resserre autour de Pierre-Louis Barral

Jean-Paul informe Patrick qu’un nom inattendu est apparu dans l’affaire Colbert : Pierre-Louis Barral, avocat influent et habitué des clubs de tir. Il figurait sur la liste d’appels de Durieux, et il détient le même type d’arme que celle utilisée pour tirer sur la juge Colbert. Jean-Paul souhaite faire expertiser son arme, mais Patrick tempère : sans commission rogatoire, impossible d’agir. Barral est bien trop protégé pour être inquiété sans preuves tangibles.



L’enquête connaît une avancée lorsque Idriss appelle Boher : Barral a récemment acheté un kit d’entretien d’arme. Encouragés, les enquêteurs restent prudents. Patrick rappelle qu’aucun élément ne prouve que Barral ait appuyé sur la détente. Il faut examiner précisément son emploi du temps le 19 mai.

Au couvent, Apolline conseille à la sœur blessée de porter plainte. Celle-ci refuse, affirmant que l’épreuve l’a rapprochée de Dieu. Apolline, bouleversée, a du mal à comprendre ce choix et son absence de colère. Pendant ce temps là, Jean-Paul rend visite à Ariane. Il lui parle de Barral. Ariane se rappelle que Durieux l’avait contactée à 1h du matin. Pourquoi ? Quelle rancune Barral nourrissait-il contre la juge Colbert ? Jean-Paul promet : ils finiront par prouver son innocence.

Apolline a donné rendez-vous à Augustin, elle lui révèle être allée voir Caroline Vasseur. Augustin ne comprend pas et n’apprécie pas. Mais Apolline vit dans l’angoisse et ne dort plus… Augustin tente de la rassurer : aucune trace n’a été laissée, son père a tout géré.

Mais les certitudes d’Apolline vacillent davantage lorsqu’elle confronte Barral. Elle l’accuse d’avoir manipulé Durieux, puis de l’avoir tué. Barral finit par admettre que Durieux devenait incontrôlable et qu’il s’en est « occupé ». Mais il met Apolline en garde : elle ferait mieux de se taire, sinon elle pourrait tout perdre !

Au commissariat, Idriss apporte une nouvelle surprenante : Barral était à Paris le 19 mai, il ne pouvait pas être le tireur. Pourtant, c’est bien son arme qui a servi… L’équipe d’enquêteurs est déstabilisée : le puzzle se complique.

Louis parle à Barbara

Barbara passe au cabinet avec café et bugnes pour Jennifer. Elle se confie : depuis son interrogatoire, Louis semble distant. Jennifer, optimiste, pense qu’il est simplement loyal. L’ambiance s’allège lorsqu’elles décident de se retrouver pour une soirée filles ce week-end.

Louis avoue à Barbara avoir menti à la police pour tenter de faire libérer sa mère. Les enquêteurs ont compris, il risque un retour en prison. Il se dit prêt à l’assumer, même si cela devait les séparer. Barbara, émue, le soutient sans hésiter.

Chloé rattrapée par son passé

Luna aide Chloé à consulter les annonces, quand Babeth arrive, décidée à lui régler les heures dues. Chloé refuse froidement. Babeth remarque qu’elle a la joue enflée : douleur dentaire. Mathieu s’occupe de l’abcès, mais il faudra consulter un dentiste, ce que Chloé ne peut se permettre. Babeth et Mathieu prennent les choses en main.

Plus tard, alors que Luna s’absente, un homme approche Chloé. Il la reconnaît et évoque sa fille. Chloé, glacée, lui ordonne de s’éloigner, mais il promet qu’ils se reverront.

VIDÉO Plus belle la vie du 5 juin 2025 – extrait vidéo

