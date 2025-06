Demain Nous Appartient spoiler : Fred et Victoire choqués face à Marine qui… (vidéo épisode du 18 juin)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que c’est une situation très gênante qui attend Fred et Victoire la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Alors que Marine a couché avec Samuel après avoir appris que Fred s’était remis avec Victoire, elle va avoir un comportement particulièrement gênant…











Dans quelques jours, à la Paillotte, Victoire et et Fred se retrouvent face à Marine et Samuel. Marine fait son petit numéro et tente certainement de rendre Fred jaloux… Elle lui dit qu’elle est mieux depuis leur rupture et vante ensuite sa relation avec Samuel, jour le jour. Ils s’en vont en s’appelant « chéri » et « mon bébé ». Fred en reste sans voix, sous le choc de la scène à laquelle ils viennent s’assister…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1968 du 18 juin 2025 : Fred et Victoire choqués par Marine

