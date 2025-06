Mask Singer : le Pilote démasqué, quel enquêteur mystère était dessous ? Réponse !

Publicité





Surprise ce soir sur le plateau de « Mask Singer » ! Alors qu’un mystérieux personnage costumé en Pilote faisait son apparition dès le début de l’émission, les téléspectateurs ont rapidement compris qu’il ne s’agissait pas d’un candidat comme les autres… Et pour cause : après une prestation pleine d’humour et d’énergie, le Pilote a été démasqué – révélant le visage bien connu de Jarry !











Un retour inattendu pour l’humoriste, qui a marqué les premières saisons de Mask Singer en tant qu’enquêteur emblématique. Ce soir, c’est donc dans la peau d’un “enquêteur mystère” que Jarry a fait son come-back éclair, avant de rejoindre en toute complicité le quatuor d’enquêteurs du jour : Kev Adams, Chantal Ladesou, Élodie Poux et Laurent Ruquier.

Un clin d’œil malicieux aux fidèles de l’émission, et un vrai moment de joie pour les fans de l’humoriste, qui a retrouvé sa place à la table avec naturel et bonne humeur.

Un pilote express, mais une arrivée qui a mis tout le monde d’accord : Jarry n’a rien perdu de son sens de la scène – et de la déduction !



