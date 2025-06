Mask Singer : le Bison démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDÉO)

Publicité





Ce soir, les téléspectateurs de Mask Singer ont assisté à une soirée riche en rebondissements à l’occasion du quart de finale de cette saison. Au terme d’un affrontement musical de haut niveau, c’est finalement le Bison qui a dû quitter l’aventure… et se démasquer !











Face à la Vache et le Cygne, le Bison a livré une prestation incroyable, mais cela n’a pas suffi à convaincre le public, qui l’a envoyé en ballotage. Opposé à Chaton, il s’est incliné dans le face-à-face final. C’est donc le Bison qui a été contraint de révéler son identité… et sous le masque se cachait Damien Sargue, le célèbre chanteur révélé dans la comédie musicale Roméo et Juliette !

Les enquêteurs, visiblement pas surpris mais ravis, ont salué son parcours et ses performances tout au long de l’émission.

La compétition s’intensifie désormais, avec une demi-finale très attendue vendredi prochain, qui réunira la Girafe, le Cygne, la Vache et Chaton. Qui accédera à la grande finale ? Suspense garanti !



Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle soirée pleine de mystères, de musique… et de révélations !

Retrouvez le démasquage du Bison en vidéo sur TF1+ ici.