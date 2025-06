« En route ! Quand la nationale 7 révolutionna la gastronomie française » : le documentaire ce soir sur France 3 (25 juin 2025)

Publicité





« En route ! Quand la nationale 7 révolutionna la gastronomie française » au programme TV du mercredi 25 juin 2025 – Ce mercredi soir, France 3 diffuse le documentaire inédit « En route ! Quand la nationale 7 révolutionna la gastronomie française ».





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« En route ! Quand la nationale 7 révolutionna la gastronomie française » – présentation

Forte de plusieurs siècles de traditions et de savoir-faire, la France s’est imposée comme la patrie incontestée de la bonne cuisine et des produits d’exception. Cette renommée s’est construite tout au long du XXe siècle, au fil des routes de l’Hexagone — la mythique nationale 7 en tête — portée par la démocratisation de l’automobile et l’influence croissante du Guide Michelin.

Tandis que les cuisines régionales accèdent à la reconnaissance nationale, de véritables dynasties de chefs émergent. Fernand Point à Vienne, Pierre et Jean Troisgros à Roanne, André Pic à Valence, la Mère Brazier ou encore Paul Bocuse à Lyon deviennent des figures emblématiques, médiatisées, incarnant le rayonnement de la gastronomie française.



Sous leur impulsion, la cuisine hexagonale connaît une véritable révolution, faisant de la France une référence mondiale en matière de gastronomie.

Mais à partir de la seconde moitié du XXe siècle, le paysage culinaire se transforme en profondeur : l’essor des fast-foods, des aires d’autoroutes et d’une restauration plus standardisée marque un tournant radical.

Grâce à des archives rares et aux témoignages d’héritiers de cette grande histoire — Michel Troisgros, Anne-Sophie Pic, Marie-Victorine Manoa (formée à l’Institut Paul Bocuse puis chez Troisgros) ou encore Michel Chabran (ancien chef doublement étoilé dans la Drôme) — ce documentaire remonte le fil du temps, longe la nationale 7 et fait revivre une page méconnue de notre patrimoine culinaire, à travers ses figures légendaires et ses recettes emblématiques.