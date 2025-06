Enquête Exclusive du 15 juin : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 15 juin 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Boeing : enquête sur la chute d'un géant ».













Enquête Exclusive du 15 juin 2025 : votre émission en résumé

Le jeudi 12 juin, un Boeing 787 d’Air India s’est écrasé peu après son décollage d’Ahmedabad (Inde), à destination de Londres, avec 242 personnes à bord. Alors que l’enquête est en cours pour déterminer les causes de la catastrophe, ce nouveau drame vient ternir un peu plus l’image de Boeing, déjà en pleine crise.

Depuis plusieurs mois, les incidents graves s’accumulent : portes arrachées en vol, câbles défectueux, systèmes de dégivrage défaillants à l’origine d’accidents mortels… Les témoignages pointent une série de dysfonctionnements inquiétants. « Je ne peux pas dire que ces avions sont sûrs », confie Sam Mohawk, inspecteur qualité sur la ligne du 737 MAX.



À Seattle, au cœur des usines Boeing, les langues se délient sous anonymat : cadences de production effrénées, contrôles de sécurité bâclés, pièces défectueuses recyclées dans l’assemblage. « J’ai alerté pendant 15 ans, on m’a écarté », témoigne Merle Meyers, ancien inspecteur qualité. Tandis que des milliers de techniciens expérimentés sont licenciés, la formation des nouvelles recrues est réduite au strict minimum. Résultat : près de 1 600 appareils 737 MAX pourraient présenter des défauts critiques.

La réputation de Boeing est aujourd’hui gravement écornée. Certains de ses avions sont cloués au sol, la direction fait face à des enquêtes du Congrès américain, et de plus en plus de pilotes expriment publiquement leurs inquiétudes quant à la fiabilité des appareils.

Autrefois synonyme d’excellence aéronautique, Boeing est désormais accusé d’avoir sacrifié la sécurité sur l’autel de la rentabilité. Dans Enquête Exclusive, le journaliste Gary Grabli a enquêté aux États-Unis, rencontré des pilotes, des familles de victimes, et recueilli les témoignages de salariés et de lanceurs d’alerte. L’enquête met en lumière une culture d’entreprise dominée par la recherche du profit, et révèle comment, dans la course à la concurrence face à Airbus, Boeing a précipité le lancement du 737 MAX — un avion dont les défauts de conception étaient connus dès l’origine.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.