Frédéric Diefenthal sur le départ de la série « Ici tout commence » ?

Publicité





C’est une nouvelle qui risque de bouleverser les fidèles de la série quotidienne Ici tout commence. Frédéric Diefenthal, l’un des piliers de la série de TF1 depuis son lancement en 2020, semble sur le point de tourner définitivement la page. Absent à l’écran depuis plusieurs mois, l’interprète d’Antoine Myriel ne figure plus dans le nouveau générique de la série, qui sera dévoilé ce lundi – une première depuis la création du feuilleton.











Publicité





Cette omission n’est pas passée inaperçue auprès des téléspectateurs, d’autant qu’aucune annonce officielle n’a encore été faite par la chaîne ni par l’acteur lui-même. Ce changement laisse donc présager un départ discret mais durable, voire définitif, du personnage emblématique du directeur adjoint de l’Institut Auguste Armand.

Et les choses vont encore se préciser la semaine prochaine. Selon nos informations, une révélation majeure concernant Antoine Myriel va être faite dans les prochains épisodes. Un événement choc attend son fils, Souleymane (Dembo Camilo), qui va enfin découvrir la véritable raison de l’absence prolongée de son père. Un secret longtemps gardé qui promet de bouleverser la vie du jeune homme… et d’éclairer d’un jour nouveau le silence d’Antoine. Et dans les prochaines semaines, Souleymane va quitter l’institut, l’acteur ayant tourné ses dernières scènes récemment.

Pour l’instant, TF1 reste silencieuse sur l’avenir du personnage. Mais cette combinaison d’indices – disparition à l’écran, absence dans le générique, et arc narratif en suspens – semble confirmer que Frédéric Diefenthal s’apprête à tirer sa révérence.



Publicité





Alors, départ définitif ou simple pause scénaristique ? Réponse dans les prochains jours sur TF1.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Vic de retour avec un secret, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 16 au 20 juin 2025)

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici