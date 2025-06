Publicité





Grands Reportages du 1er juin 2025, sommaire et reportages











Grands Reportages du 1er juin 2025 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Grands Reportages du 31 mai 2025 : sommaire et reportages des numéros rediffusés ce samedi après-midi sur TF1 » (inédit)

D’après les études, le déménagement figure parmi les expériences les plus éprouvantes de la vie, juste derrière un deuil ou une perte d’emploi. Entre le point de départ et la destination, nos existences semblent tenir en quelques mètres cubes, confinées dans un camion. Ce moment charnière révèle souvent un mélange d’émotions opposées : l’excitation d’un nouveau départ mêlée à la nostalgie de ce qu’on laisse derrière soi.

Et puis, il y a ces déménagements hors normes — quand les cartons se comptent par centaines, que les objets à transporter sont hors du commun ou que les lieux traversés ajoutent une touche d’exception à l’aventure. Des récits parfois rocambolesques, toujours semés d’imprévus.



Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Les dérives de l’immobilier » (rediffusion)

Les Français et l’immobilier : une histoire passionnelle, mais souvent entachée de désillusions. Pilier de l’économie nationale, ce secteur pèse lourd — 11 % du PIB, soit près de 267 milliards d’euros. Un marché juteux qui attire bien des convoitises.

Pourtant, qu’ils soient propriétaires ou locataires, chaque année, des milliers de foyers tombent dans le piège : arnaques, malfaçons, promesses non tenues. Des familles se retrouvent enfermées dans des logements devenus sources d’angoisse, quand ils devraient incarner un havre de paix. Parfois insalubres, parfois dangereux, ces lieux abîment les corps comme les rêves.

Pendant un an, nous avons partagé le quotidien de ces couples et familles dont le rêve de « pierre » s’est peu à peu transformé en véritable cauchemar.

Pour les découvrir rendez-vous cet après-midi à partir de 13h40 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l'application myTF1.