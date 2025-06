Ici tout commence du 10 juin : Barbara avoue, Billie et Emi inquiètes (résumé + vidéo épisode 1194 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 10 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1194 – La vérité est proche dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Tom a surpris Barbara avec Valdine, il raconte tout aux autres et au capitaine Brassac.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 10 juin – résumé de l’épisode 1194

Les élèves de l’Institut mènent leurs propres investigations pour identifier l’empoisonneur. En suivant une piste, Tom Azem a surpris Barbara en compagnie de Romain Valdine. Une révélation glaçante pour les élèves… Romain semble avoir de solides raisons d’en vouloir à l’établissement, notamment à Emi et Billie. Celles-ci sont très inquiètes de son retour.

Lionel et Anaïs préviennent Teyssier et Brassac. Barbara est arrêtée et avoue que c’est elle qui a mis le GHB dans les salières du Double A. Mais elle couvre Valdine et assure qu’il est innocent !



De son côté, Bérénice se remet en cuisine avec Teyssier. Son beau-frère lui a contacté un programme mais il la pousse à bout… Quant à Maya, elle se pose de plus en plus de questions sur son couple. Et Malik la trouve étrange, il ne la comprend plus…

Ici tout commence du 10 juin 2025 – extrait vidéo



