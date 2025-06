Ici tout commence du 18 juin : Souleymane face à l’annonce choc d’Antoine, Coline va trop loin (résumé + vidéo épisode 1200 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 18 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1200 – On peut dire que c'est un choc qui attend Souleymane ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Il va découvrir la véritable raison du départ de son père et Antoine va lui annoncer qu'il ne reviendra pas à l'institut !





Ici tout commence du 18 juin – résumé de l’épisode 1200

Gaspard confronte Coline sur les menaces d’Angèle. Elle lui avoue avoir fait croire à sa mère qu’elle avait un crush sur lui pour cacher ses vrais sentiments. Au Double A, Stanislas offre à Coline un rare livre dédicacé. Touchée, elle le montre à Carla et Bérénice, qui devinent qu’elle craque pour lui. Coline confirme et leur explique que c’est réciproque…

Angèle confie à Stanislas qu’elle craint que Coline soit distraite par Gaspard, évoquant une ancienne histoire avec un prof. Stanislas tente de la rassurer. Le soir, Coline embrasse Stanislas, mais il recule, choqué. Elle s’excuse.



De son côté, Malik croit à tort que Maya veut un plan à trois. En réalité, elle lui explique qu’elle voulait parler de couple libre. Malik se sent rejeté.

En ouvrant un colis au nom d’Antoine Myriel, Lionel découvre que ce dernier prévoit de partir à Tahiti six mois. Souleymane, choqué, apprend que son père a fait un burn-out. Il se confie à Jim et Lionel. Rose reçoit aussi un mail d’Antoine expliquant la situation, il ne reviendra pas à l’institut !

Ici tout commence du 18 juin 2025 – extrait vidéo

