Plus Belle La Vie du 18 juin 2025 : Luna prise au piège (résumé + extrait vidéo épisode 357 en avance)

Plus belle la vie du 18 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 357 de PBLV – Luna va finalement réussir à retrouver Chloé cet après-midi dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais elle est prise au piège…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 juin 2025 – résumé de l’épisode 357

Au commissariat, Samuel interroge Adrien, qui continue de fanfaronner. Mais Samuel l’a bien cerné : il révèle qu’Adrien a consulté tous les cabinets médicaux juste avant qu’ils ne soient cambriolés. Pris au piège, Adrien évoque les médicaments. Avec l’aide de Morgane, Samuel tente alors de le convaincre de collaborer.

De son côté, Luna se trouve avec Blanche au Pavillon des Fleurs. Elle réécoute les anciens messages vocaux de Chloé, espérant y trouver un indice pour mieux comprendre ce qui s’est passé. Peu après, dans un entrepôt appartenant à Adrien, les policiers retrouvent plusieurs cartons de médicaments et le sac de Babeth. Samuel, en fouillant, renverse un désinfectant. Il demande à Morgane de commencer à charger pendant qu’il nettoie, mais son attitude intrigue…



Pendant ce temps, Luna s’introduit discrètement dans un local pour récupérer une clé. Parallèlement, Samuel et Morgane poursuivent l’interrogatoire d’Adrien, notamment sur la disparition de Chloé. Il jure n’avoir rien à voir avec ça, mais finit par admettre l’avoir vue mercredi. Il lui aurait proposé de participer au cambriolage, mais elle aurait refusé… et ne serait pas venue.

Luna monte dans un bâtiment. Elle retrouve Chloé, enfermée dans un appartement ! Chloé est brulante, Luna veut appeler les secours. Mais soudain, le gardien surgit… Il lui dit qu’elle n’aurait jamais dû revenir et brandit une barre de fer. Le danger est bien réel…

Jean-Paul et Léa discutent vacances. Il veut réserver un séjour, mais Léa doit rester à Marseille pour son suivi médical. Elle l’encourage à partir avec les filles malgré tout, mais Jean-Paul refuse catégoriquement de la laisser seule. Plus tard, Jean-Paul est avec sa fille Lucie. Il lui propose de passer quelques jours chez ses grands-parents, mais elle refuse : elle a peur qu’il se passe quelque chose pendant son absence. Plus tard quand ils rentrent chez eux, Léa et Jean-Paul découvrent la surprise préparée par Lucie : elle a transformé la maison en club de plage, avec transats, déco, crème solaire… Léa est très émue. Moment de tendresse en famille.

Au Mistral, Yolande débarque en pleine forme et raconte à Aya sa rencontre avec un certain Axel, un masseur aux doigts de fée. Thomas, souffrant de douleurs aux cervicales, réclame aussitôt son numéro. Yolande accepte, mais Aya s’inquiète : Axel est le nouveau compagnon de Gabriel ! Yolande tombe des nues. Plus tard, au bar, Thomas se montre méfiant envers Axel. Mais ce dernier, bienveillant, lui parle de son bac et salue son courage. Thomas finit par se détendre. Yolande confronte ensuite Thomas à propos d’Axel. Il avoue qu’il a trouvé le jeune homme « parfait »… au point de ne même pas réussir à le détester.

VIDÉO Plus belle la vie du 18 juin 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.