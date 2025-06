Ici Tout Commence spoiler : Angèle confronte Coline !... (vidéo épisode du 20 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Coline va vivre des jours compliqués dans votre série quotidienne culinaire « Ici tout commence ». Alors que Stanislas s’est rapprochée d’elle car il est secrètement en couple avec sa mère, Coline est finalement tombée sous le charme du beau professeur de salle… Et dans quelques jours, après avoir embrassé Stanislas, Coline est au plus mal.











À la ferme d’Angeline, Coline broie du noir. Inquiète, sa mère tente de comprendre ce qui ne va pas, mais Coline se mure dans le silence. Elle prétexte un malaise pour éviter d’aller en cours et refuse de révéler ce qui se passe réellement avec Stanislas Duchesnay. Angèle, loin d’être dupe, sent que sa fille traverse une période difficile. Intimement convaincue que Gaspard Delange est au cœur du problème, elle insiste… au risque de déclencher la colère de Coline.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1202 du 20 juin 2025, Angèle inquiète pour Coline

