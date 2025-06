Ici tout commence du 24 juin : Clotilde sanctionne lourdement Coline ! (résumé + vidéo épisode 1204 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 24 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1204 – Coline a découvert la relation entre sa mère et Stanislas dans votre série culinaire de TF1 « Ici tout commence ». Et depuis qu’elle les a vus s’embrasser, Coline est bouleversée et est prête à sécher la prochaine épreuve des examens !





Ici tout commence du 24 juin – résumé de l’épisode 1204

Coline et Carla racontent à Bérénice qu’elles ont vu Angèle et Stanislas s’embrasser. Coline se sent trahie et bouleversée. Inquiète, Carla demande à Gaspard de veiller sur sa cousine pendant l’épreuve. Chez elle, Coline découvre une photo de sa mère avec Stanislas, confirmant ses soupçons. Elle veut sécher l’épreuve, mais Gaspard tente de la raisonner. Interrompus par Clotilde, ils sont forcés de rejoindre les autres…

Perturbée, Coline rate sa recette et abandonne. Angèle, de son côté, affirme à Stanislas que leur baiser était une erreur. Gaspard triche, il termine discrètement le dressage de l’assiette de Coline.. Mais Clotilde soupçonne une tricherie. Coline nie, mais Clotilde la sanctionne : elle ne sera pas notée !



Pendant ce temps là, Marc Leroy fait son grand retour à l’institut. Il va devoir désigner l’élève qui sera en charge du restaurant éphémère cet été. Lionel et Souleymane sont tous les deux sur les rangs !

Ici tout commence du 24 juin 2025 – extrait vidéo

