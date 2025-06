Ici Tout Commence spoiler : Angèle choque Stanislas, elle lui révèle... (vidéo épisode du 26 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses ne vont pas s’arranger entre Stanislas et Angèle dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». On peut dire que le quiproquo entre Coline et Stanislas va avoir de lourdes conséquences et dans quelques jours, Angèle va faire une révélation choc à Stanislas !











Angèle annonce à Stanislas que leur histoire était juste « une petite aventure à la c** » ! Sauf que la claque, elle, n’avait rien de petit. Stanislas se la prend en pleine figure, il ne s’y attendait pas et précise que pour lui, leur relation était bien plus que ça…

Et Angèle ajoute que comme il n’a pas d’enfant, il ne peut pas la comprendre ! Stanislas, sous le choc, préfère s’en aller. Entre ces deux là, le point de non retour semble atteint !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1206 du 26 juin 2025, Stanislas sous le choc

