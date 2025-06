Ici tout commence du 25 juin : les résultats des examens, Coline et Sabri sur la sellette (résumé + vidéo épisode 1205 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 25 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1205 – C’est la fin des examens de fin d’année ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et alors que Coline est toujours perturbée, elle va se retrouver sur la sellette avec Sabri…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 25 juin – résumé de l’épisode 1205

Clotilde confie à Rose qu’elle soupçonne Coline d’avoir triché avec l’aide d’un autre élève et décide de ne pas la noter. Lors de la prochaine épreuve, elle compte la surveiller de près et l’éliminer au moindre doute. De son côté, Coline songe à tout avouer, mais Carla et Gaspard l’en dissuadent. Bouleversée après une discussion tendue avec sa mère Angèle, elle évoque ses complexes et un traumatisme passé. Inquiète, Angèle demande à Stanislas de veiller sur elle pendant l’épreuve.

Au Double A, Coline est testée sur les accords mets-vins. Clotilde l’interrompt pour lui faire ouvrir et carafer une bouteille, une première pour elle. Après l’épreuve, Stanislas tente de la rassurer. Coline l’accuse d’avoir été proche d’elle uniquement à cause d’Angèle, ce qu’il reconnaît, tout en assurant avoir appris à l’apprécier.



Les résultats tombent : Vic, Léonard et Zoé sont majors de promo. Coline et Sabri finissent derniers et devront se départager dans une ultime épreuve éliminatoire. Enzo découvre par hasard que Vic est major avant l’annonce officielle, il lui annonce la nouvelle. Elle devra représenter l’Institut au concours national à Castelmont. Enzo est enthousiaste, mais Vic doute de son avenir avec lui… Elle n’est pas là quand Clotilde, Olivia et Stanislas annoncent les résultats !

Ici tout commence du 25 juin 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.