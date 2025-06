Ici tout commence du 4 juin : Clotilde demande à Anaïs de mentir ! (résumé + vidéo épisode 1190 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 4 juin 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1190 – Clotilde va déraper ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Alors que l’institut devra fermer ses portes en fin de semaine en l’absence de coupable, elle va demander à Anaïs de mentir aux gendarmes en chargeant Sam !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 4 juin – résumé de l’épisode 1190

A l’institut, l’heure est grave ! Le capitaine Brassac va devoir faire fermer l’institut en l’absence de coupable ! Emmanuel et Clotilde réussissent à négocier un délais, ils ont jusqu’à la fin de la semaine. Et alors que Coline témoigne, elle parle de la dispute qu’elle a surpris entre Anaïs et Milan au sujet de Sam avant le service…

De son côté, Milan rattrape Sam, qui s’apprêtait à prendre la fuite de peur qu’on lui fasse porter le chapeau. Ce dernier accepte de se rendre à la gendarmerie, il est placé en garde à vue ! Clotilde compte en profiter pour que l’institut puisse resté ouvert : elle demande à Anaïs de mentir aux gendarmes en assurant que Sam l’a menacée !



De leur côté, Lionel, Zoé et Thelma font un tabac avec leur vente. Et Bérénice ment à Constance au sujet de ses tremblements à la main…

Ici tout commence du 4 juin 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.