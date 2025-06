Ici Tout Commence spoiler : Valdine de retour, Emi en grand danger ! (vidéo épisode du 11 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Emi va se retrouver en grand danger dans votre feuilleton de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Romain Valdine est de retour, bien décidé à se venger de son ex !











Alors que Lionel est au café entrain de travailler, Anaïs vient l’alerter au sujet de sa petite amie… Anaïs avoue qu’elle est très préoccupée : Emi Saneka a publié un message troublant sur les réseaux sociaux.

Un selfie pris au sommet de la tour de l’institut, accompagné de quelques mots laissant deviner un profond mal-être… Lionel prend l’alerte très au sérieux. Inquiet, il quitte précipitamment son poste en plein service pour se précipiter à la tour. Anaïs et Lionel croisent Clotilde et l’informent qu’Emi est peut êtr sur le point de commettre l’irréparable…

Mais tout laisse à penser qu’Emi est entre les mains de son ex, Romain Valdine…



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1195 du 11 juin 2025, Emi en grand danger

