« Le club de la honte » : votre téléfilm inédit ce 4 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Le club de la honte » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 4 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Le club de la honte ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Le club de la honte » : l’histoire, le casting

Andi vient de s’installer à Boston pour se rapprocher de son petit ami, Sean. Afin de se faire de nouvelles connaissances, elle s’inscrit sur une application de rencontres. C’est ainsi qu’elle se lie d’amitié avec Farrah. Cependant, lors de leurs sorties, Ethan — le petit ami de Farrah — ainsi que les membres de son cercle très fermé, gravitent sans cesse autour des filles.



Avec : Katelynn Bennett (Andy Quinn), Revell Carpenter (Farah Priestly), Ignacyo Matynia (Ethan St Ignace), Johnny Ramey (Sean)

Et à 15h50 « Une voisine diabolique » (rediffusion)

Après une période de séparation, Kyle et son épouse Sophia décident de se donner une nouvelle chance en emménageant à nouveau ensemble, pour le plus grand bonheur de leur fille adolescente, Emma. Mais lorsque Kyle annonce la nouvelle à sa voisine Claire — avec qui il a eu une brève liaison — celle-ci lui révèle qu’elle est enceinte de lui. Sous le choc, Kyle confesse la situation à Sophia, qui réagit très mal. Peu de temps après, Claire accuse Sophia de lui envoyer des messages menaçants, puis de diffuser en ligne une vidéo compromettante d’elle, entièrement nue. Claire porte plainte, poussant Sophia à demander l’aide de Jake, un ami d’enfance devenu avocat. Tandis que l’enquête progresse, Claire s’immisce de plus en plus dans la vie de Kyle… jusqu’à tenter d’en écarter totalement Sophia.

Avec : Kelly Sullivan (Sophia), Dan Payne (Kyle), Anna Van Hooft (Claire), Alisha Newton (Emma)