Roland Garros : suivre Andreeva / Boisson en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Roland Garros tennis – Andreeva / Boisson en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi sur la terre battue parisienne. Les quarts de finale du tournoi de tennis de Roland Garros se poursuivent ce mercredi 4 juin 2025. La française Loïs Boisson affronte la numéro 6 mondiale Mirra Andreeva.





A suivre cet après-midi vers 13h30 en 2ème rotation sur le court Philippe Chatrier.







Aujourd’hui, le court Philippe-Chatrier accueille un quart de finale féminin captivant à Roland-Garros : la tête de série n°6, Mirra Andreeva, affronte la Française Lois Boisson, invitée surprise du tournoi.

🎾 Mirra Andreeva : la jeunesse déjà au sommet

À seulement 18 ans, la Russe Mirra Andreeva confirme son statut de prodige du tennis féminin. Forte de deux titres WTA 1000 cette saison (Dubai et Indian Wells), elle affiche une solide régularité avec 27 victoires pour 7 défaites en 2025. En huitième de finale, elle a dominé Daria Kasatkina en deux sets (6-3, 7-5), atteignant ainsi son deuxième quart de finale consécutif à Paris, un exploit inédit pour une adolescente depuis Martina Hingis en 1998 .



🇫🇷 Lois Boisson : le conte de fées tricolore

Âgée de 22 ans et classée 361e mondiale, Lois Boisson est la révélation de ce Roland-Garros. Bénéficiaire d’une wild card, elle a créé la sensation en éliminant la n°3 mondiale Jessica Pegula en huitième de finale (3-6, 6-4, 6-4), devenant la première Française à atteindre les quarts depuis 2017 et la première wild card nationale à ce stade depuis Mary Pierce en 2002 . Son parcours est d’autant plus remarquable qu’elle revient d’une grave blessure au genou survenue en 2024.

🔍 Un duel inédit et prometteur

C’est la première confrontation entre Andreeva et Boisson. Sur le papier, la Russe est favorite, avec une cote de 1/9 contre 23/4 pour la Française. Cependant, portée par le public parisien, Boisson pourrait bien créer une nouvelle surprise.

Andreeva / Boisson en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision vers 12h45.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Andreeva / Boisson, quart de finale du tournoi de tennis de Roland Garros 2025, un match à suivre cet après-midi.