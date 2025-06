Plus belle la vie spoiler : Apolline révèle son secret et fait avouer le tueur ! (5 juin 2025)

Publicité





On peut dire que c’est un énorme rebondissement qui vous attend demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 5 juin 2025, Apolline va enfin révéler le lourd secret qu’elle cache depuis plusieurs semaines et qu’elle partage avec Augustin !











En effet, Apolline est rongée par les remords et elle n’arrive plus à dormir. Et pour cause, elle était avec Augustin quand il a tenté de tirer sur la juge Colbert dans la forêt et ont atteint la soeur qui courait au même moment ! Augustin avait pris l’arme de son père, le célèbre avocat, Pierre-Louis Barral.

Et c’est Pierre-Louis, le père d’Augustin et le parrain d’Apolline, qui a « réglé » le problème pour eux. Apolline a compris que son parrain a totalement dérapé et elle décide de le confronter. Elle sait que Pierre-Louis a demandé à Durieux de récupérer les scellés et il l’a ensuite tué parce qu’il devenait ingérable !



Pierre-Louis avoue mais il menace Apolline : si elle ne veut pas tirer un trait sur sa carrière et même sur sa vie, elle a intérêt à se taire et ne plus poser de questions !

Pendant ce temps, la police est remonté jusqu’à Barral mais il a un alibi pour le jour où on a voulu tuer la juge Colbert… Ils sont encore loin de faire le lien avec son fils mais savent que c’est bien avec son arme qu’on a tiré ce jour là.