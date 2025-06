« Meurtres à Chartres » : votre téléfilm inédit ce 14 juin sur France 3 (histoire, interprètes)

Publicité





« Meurtres à Chartres » au programme TV du samedi 14 juin 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres à Chartres », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Gil Alma et Alexia Barlier.





A suivre dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Chartres » : l’histoire

Cathédrale de Chartres… Alors qu’un mariage s’apprête à être célébré, le corps sans vie d’un des témoins est découvert dans la crypte, près du mystérieux puits des Saints-Forts. L’enquête est confiée au couple de capitaines de police Victoire et Pierre Templard, unis à la ville comme au travail. Rapidement, ils réalisent que ce meurtre semble lié à l’énigmatique légende de la Vierge enceinte. L’affaire se complique d’autant plus que Victoire et Pierre sont en compétition pour le poste de commissaire, bientôt vacant. Et s’ils s’aiment profondément, leur rivalité professionnelle pourrait bien faire vaciller l’équilibre de leur duo… car dans cette course, tous les coups sont permis.

Casting : interprètes et personnages

Avec Gil Alma (Pierre Templard), Alexia Barlier (Victoire Templard), Clovis Moinat (Léo), Manoëlle Gaillard (Anne-Marie), Pasquale d’Inca (Cdt Fauchon), Kamel Isker (Mouton), Nathan Gruffy (Pinot), Florence Coste (Chloé), Benjamin Bourgois (Sylvain Darieux)



