« Le grand quiz du code du Q.I » : quels invités ce 28 juin 2025 sur TF1 ?

« Le grand quiz du code du Q.I » du 28 juin 2025 : quels invités pour ce soir sur TF1 ? Ce samedi soir, TF1 vous propose un nouveau numéro du jeu « Le grand quiz », présenté par Hélène Mannarino. Il s’agit aujourd’hui encore d’une spéciale Q.I.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming puis replay sur TF1+.







« Le grand quiz du code du Q.I », présentation de votre émission

Envie de savoir si vous êtes HPI ? Venez tester votre Q.I en famille dans une ambiance conviviale grâce au « GRAND QUIZ DU Q.I » ! Sur le plateau, 150 candidats répartis en trois catégories — enfants, parents et grands-parents — tenteront de décrocher le titre, chacun soutenu par deux célébrités. Les participants devront répondre à 54 questions couvrant six domaines essentiels : vivacité, représentation spatiale, logique, connaissance, observation et stratégie mentale. À l’issue de ce test, les meilleurs de chaque catégorie s’affronteront en finale pour tenter de devenir le grand gagnant et remporter la somme de 12 000 euros.

Grande nouveauté : les téléspectateurs pourront également participer en direct depuis chez eux grâce au QR code affiché à l’écran ou via TF1+. Smartphone, tablette ou ordinateur en main, ils répondront en temps réel aux questions et recevront leur propre score de Q.I. à la fin de l’émission. Un rendez-vous ludique et interactif à ne pas manquer sur TF1 et TF1+ !



« Le grand quiz du QI » : les invités

Les célébrités qui vont tester leur Q.I ce soir : Charlotte Gaccio, Bruno Hourcade, Gérard Holtz, Lucie Bernardoni, Julie Zenatti, et Jean-Luc Lemoine.