Les 12 coups de midi du 14 juin : Emilien se loupe, un nouvel indice prêt à apparaitre sur l’étoile

Les 12 coups de midi du 14 juin 2025, 625ème victoire d’Emilien – Et de 625 victoires pour Emilien ce samedi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a buté sur une question du Coup de Maître, il a remporté 3.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 14 juin, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Emilien voit donc sa cagnotte grimper au total de 2.496.943 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a deux indices : la photo de fond – une plage à Deauville – et une motoneige. Et alors qu’une épée va apparaitre en haut à droite, on a une plante qui commence à apparaitre en bas à gauche.

Ces indices peuvent faire référence à Jean Dujardin.

– la plage à Deauville : Jean Dujardin a une plage à son nom sur les Planches de Deauville, ce qui est un hommage rendu aux grandes figures du cinéma (notamment pour son Oscar du meilleur acteur pour The Artist).

– une épée : Il a été reçu à l’Académie des Beaux-Arts en tant que membre associé, et à cette occasion, comme le veut la tradition, il a reçu une épée d’académicien.



Noms déjà proposés pour cette étoile : Adèle Exarchopoulos, François Cluzet, Jenna Ortega

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 juin

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+