Publicité





Reportages découverte du 14 juin 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Publicité





Reportages découverte du 14 juin 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « Par ici les bonnes affaires ! » (inédit)

En quelques années, la seconde main s’est imposée dans nos habitudes de consommation. Quelles que soient les raisons — écologiques, économiques ou pour accéder à des produits de luxe — elle s’inscrit désormais comme une véritable tendance de fond. Ce marché en plein essor représente aujourd’hui plus de 7 milliards d’euros en France. Vêtements, meubles, jouets, électroménager, matériel de ski… presque tout peut désormais entamer une nouvelle vie. Et dans le sillage de cette dynamique, les adeptes de l’anti-gaspillage se multiplient, faisant du recyclage un secteur à fort potentiel économique.

A 14h50 dans Grands Reportages : « La fièvre de l’or » (rediffusion)



Publicité





Métal précieux extrait des profondeurs de la Terre, l’or est l’une des plus anciennes monnaies d’échange de l’humanité. Indestructible, il traverse les siècles et demeure une valeur sûre lorsque tout vacille. Aujourd’hui, le kilo d’or dépasse les 55 000 euros — près du double de sa valeur d’il y a quatre ans. En temps de crise, il redevient une valeur refuge. Résultat : de plus en plus de Français affluent dans les agences spécialisées, bijoux, lingots ou pièces en main, dans l’espoir de faire une bonne affaire. Mais l’or, qui fascine autant qu’il attire, peut aussi faire perdre la raison. De son extraction jusqu’à sa vente en bijouterie, les risques sont nombreux, et les arnaques bien réelles. Pendant plusieurs mois, nos équipes ont enquêté au cœur de cette fièvre dorée, à la rencontre de Français pris dans le tourbillon et sur la piste de réseaux d’escrocs parfaitement organisés.