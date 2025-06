Ligue des nations : la demi-finale Allemagne / Portugal en direct, live et streaming (4 juin 2025)

Publicité





Ligue des nations 2025, Allemagne / Portugal en direct, live et streaming ce mercredi 4 juin 2025 – Place à la première demi-finale de la Ligue des Nations ce mercredi soir entre l’Allemagne et le Portugal. A la clé, une place en finale !





A suivre ce soir à partir de 20h50 sur TF1, coup d’envoi à 21h.







Publicité





​Ce soir, l’Allemagne affronte le Portugal en demi-finale de la Ligue des Nations 2024-2025 à l’Allianz Arena de Munich. La Mannschaft, dirigée par Julian Nagelsmann, dispute pour la première fois le dernier carré de cette compétition et bénéficie de l’avantage du terrain. Elle a éliminé l’Italie en quart de finale avec un score cumulé de 5-4.

Le Portugal, sous la houlette de Roberto Martínez, a dû recourir aux prolongations pour venir à bout du Danemark (5-2) après une défaite 1-0 à l’aller. Cristiano Ronaldo, toujours capitaine, est épaulé par des talents tels que Bruno Fernandes, Bernardo Silva et Rafael Leão.



Publicité





Côté allemand, des absences notables sont à signaler, notamment celles de Jamal Musiala et Antonio Rüdiger. Nagelsmann a donc innové en titularisant le jeune attaquant Nick Woltemade et en optant pour une défense à trois avec Waldemar Anton, Jonathan Tah et Robin Koch. Le milieu de terrain est renforcé par Aleksandar Pavlovic aux côtés de Leon Goretzka.

Historiquement, l’Allemagne a souvent eu le dessus sur le Portugal, avec 10 victoires, 5 nuls et 3 défaites, dont un mémorable 4-0 lors de la Coupe du Monde 2014. Cependant, le Portugal reste une équipe redoutable, déterminée à décrocher un second titre dans cette compétition après celui de 2019.

Le vainqueur de cette rencontre affrontera en finale, le 8 juin à Munich, le gagnant du match Espagne-France prévu demain à Stuttgart.

Allemagne / Portugal – Composition des équipes

🔵 Allemagne (composition probable) : Ter Stegen – Kimmich (c), Tah, Koch, Gosens – Goretzka, Groß – Sané, Wirtz, Gnabry – Füllkrug

🔵 Portugal (composition probable) : Diogo Costa – Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inacio, Nuno Mendes – Vitinha, João Neves – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão – Ronaldo (c)

Allemagne / Portugal en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA et directement sur notre site.

Allemagne / Portugal, demi-finale de l’UEFA Ligue des Nations 2024/2025, à suivre ce soir sur TF1.