The Power du 4 juin : qui sera la seconde cible ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 43)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 43 du mercredi 4 juin 2025 – C’est parti pour l’épisode 43 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Cindy vient d’être désignée première cible du Power Player.











Sarah commence à avoir des doutes sur Mélanie. Elle en parle à Cindy et Nathalie. Cindy compte bien démasquer le Power Player pour sauver sa peau !

Cindy confronte Mélanie en frontal devant tout le monde. Evidemment, Mélanie avoue que ce n’est pas elle et Manon dit que pour l’instant elle ne sait rien.

Cindy s’isole avec Mélanie pour la questionner. Mélanie essaie de donner le change mais elle peine à la regarder dans les yeux.



Delta réunit tout le monde. Un joueur a été désigné par le Power Player pour relever un défi et remporter un indice. Il s’agit de Sarah ! Elle remporte le jeu et l’indice : un jeu de dames. Mais elle ne sait pas différencier un jeu de dames et un jeu d’échecs…

Sarah décide de donner un faux indice aux autres. Mais à Nathalie et Cindy, elle dit qu’il s’agissait d’un plateau d’échecs. Elles ne savent pas quoi en faire.

Cindy décide de crever l’abcès avec Maxence. Maxence lui avoue qu’elle a été méchante et il n’a plus envie de l’aider. Ils décident de ne plus avancer ensemble. Mélanie en profite pour aller manipuler Maxence… Elle lui dit vouloir sauver Cindy et il la croit !

Mélanie va alors parler à Manon, qui veut qu’elle mette Maxence en seconde cible ! Mélanie se sent mal à l’idée de le trahir…

Delta réunit tout le monde pour la désignation de la seconde cible.

Spoiler : et la seconde cible est…

Dans l’épisode de demain, place à la désignation de la seconde cible. Il s’agit de… Maxence !

The Power, le replay du 4 juin

Si vous avez manqué l’épisode 43 ce mercredi 4 juin 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 5 juin à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 44.