Un Si Grand Soleil du 5 juin : Cécile et Florent en guerre, Louis sollicite Catherine (résumé épisode 1657 en avance)

Un si grand soleil du 5 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1657 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 5 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Alix est avec le frère d’Iris et un copain, ils attendent de pouvoir organiser les obsèques. Alix a vu dans Midi Libre que Fabrice est incarcéré.

C’est tendu chez Cécile, Florent est parti tôt et Achille comprend qu’il y a un malaise entre eux. Cécile lui parle d’une enquête compliquée mais elle assure qu’ils savent faire la part des choses.



Margaux vient voir Florent, elle lui remet le dossier d’instruction sur la mort d’Iris Guillon. Pendant ce temps là, Louis tente de se faire prêter de l’argent. Quand Marc l’interroge sur la douane, il lui dit que c’est en cours et lui dit de le lâcher. Il dit qu’il n’a aucun compte à lui rendre !

C’est toujours tendu entre Laurine et Catherine. Catherine décide de crever l’abcès : elle n’oubliera jamais son père, il restera le grand amour de sa vie ! Elle est très émue et lui dit que son frère et elle lui rappellent François chaque jour. Laurine avoue qu’il lui manque, elle a du mal à accepter qu’elle le remplace. Catherine lui dit que ce n’est pas le cas, elle continue juste à vivre.

Au cabinet d’avocats, Johanna est avec Florent. Elle trouve dommage que Fabrice a menti au départ, ça a joué contre lui. Florent voit le rapport de la police scientifique, il y a une erreur sur la date des échantillons d’adn, qui sont datés du lendemain du crime ! Johanna dit que ça sent le vice de procédure et c’est bon pour eux.

Elise interroge un ami d’Iris au commissariat, il s’agit de l’homme qui a témoigné en sa faveur. Il explique que Fabrice était devenu agressif et même lui avait du mal à le reconnaitre. Elise l’interroge sur les éventuels aventures d’Iris mais il ne sait rien.

Chez L Cosmétiques, Boris est sur une appli de rencontres quand Muriel débarque. Elle lui fait remarquer qu’il ne l’interroge pas sur la soirée des entrepreneurs. Il ne l’écoute pas et Muriel s’énerve.

Louis reçoit un appel de son client, qui attend toujours sa commande. Louis lui parle de la douane mais son client lui rappelle que d’ici la fin du mois, s’il n’a rien il annulera le contrat et il exigera les 10.000 euros d’indemnités ! Il est énervé et raccroche au nez de Louis.

Thierry et Elise font le point avec Becker. Thierry explique qu’un voisin qui promenait son chien a entendu Iris se disputer avec un homme ce soir là mais sans le voir. Elise dit que les proches du couple chargent tous Fabrice mais Iris était sur une appli de rencontres, elle a pu tomber sur un malade.

Cécile apprend que Florent a déposé un recours pour vice de procédure ! Cécile est en colère et s’en prend à Becker au téléphone. Elle lui reproche le manque de vigilance de son équipe. Becker recadre Elise et Thierry, Thierry avoue que c’est lui qui a fait l’erreur. Elise est en colère.

Louis se confie à Laurine, personne ne veut lui prêter et il risque la faillite ! Laurine propose d’en parler à sa mère, qui peut peut être l’aider. Louis finit par accepter de lui parler.

Léonore appelle Marc pour l’alerter sur la situation financière de l’entreprise de Louis. Bertier lui a parlé et c’est une cata ! Il risque de la prison avec sursis à cause d’une faillite frauduleuse. Il pourrait être poursuivi pour abus de biens sociaux. De son côté, Louis parle à Catherine. Elle confirme qu’il s’est mis dans de sales draps. Laurine lui demande si elle peut l’aider à trouver un investisseur. Catherine lui demande ses derniers bilans et elle va voir ce qu’elle peut faire.

Cécile rentre et retrouve Florent, qui propose une soirée en amoureux. Mais Cécile est en colère : elle lui reproche de ne pas lui avoir dit pour le recours ! Cécile préfère sortir de balader, Florent la trouve ridicule.

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.