« Mariés au premier regard » : Clémence et Malik et Coralie et Bruno toujours ensemble après le tournage du bilan ? Réponse !

Ce lundi soir, M6 diffusait le clap de fin de la saison 9 de « Mariés au premier regard ». Une saison qui s’achève avec un bilan plus que moyen : seulement 2 couples sur 8 ont choisi de rester mariés au moment du bilan fac aux expertes !











Clémence et Malik semblaient nager dans le bonheur et s’apprêtaient à partir pour un second voyage de noces tandis que c’état plus compliqué pour Coralie et Bruno mais qu’ils choisissaient de rester mariés malgré les tensions et les disputes.

Mais qu’en est-il depuis le tournage du bilan ? On vous dit tout !



Selon les informations publiées par le bloggeur Aqababe, quelques semaines après le tournage du bilan, plus aucun couple ne serait encore ensemble ! On peut dire que c’est clairement une grosse surprise et une déception pour Clémence et Malik, qui semblaient s’être tellement bien trouvés.

Rappelons que cette année, vous avez assisté aux mariages au premier regard de Jennifer et Keyn, Clémence et Malik, Mallaury et Mélanie, Marina et David, Laurent et Marie, Coralie et Bruno, Sophie et Guillaume, et Laury et Anthony. Un nombre de mariages record mais si l’info d’Aqababe se confirme, c’est un échec cuisant.

Les couples, tenus au silence jusqu’à la diffusion, devraient rapidement s’exprimer.