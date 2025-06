« Meurtres à Venise » : votre téléfilm inédit ce 3 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Meurtres à Venise » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 3 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Meurtres à Venise ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Meurtres à Venise » : l’histoire, le casting

Célia part s’installer à Venise pour y poursuivre ses études. Sur place, elle fait la connaissance de Matteo, puis d’Evie, une autre étudiante avec qui elle se lie d’amitié. Mais un soir, Evie disparaît : elle a été enlevée par le frère de Matteo. Au fil des événements, Célia retrouve également sa tante, en froid avec sa mère depuis des années. Grâce à leurs efforts conjoints, elles parviennent à retrouver Evie et à rétablir les liens familiaux.



Avec : Sophie Hopkins (Celia Rossi), Darcy Grey (Matteo Grimaldi), Charlotte Rothwell (Evie Jacobs), Eva Pope (Tante Rosa)

Et à 15h50 « Du rêve au cauchemar » (rediffusion)

Kelley, une jeune lycéenne, se rend à une fête organisée par des stars et rencontre Christian Booth, un comédien de série très connu. Malgré l’interdiction de son père, elle sort avec lui. Christian, qui se montre très amoureux dès le début de leur relation, finit par devenir de plus en plus présent, suspicieux et jaloux. Il fait peur à Kelley, qui finit par rompre. Mais Christian est de plus en plus menaçant et malgré une explication musclée avec le père de la jeune femme, il décide d’entrer chez elle par effraction alors qu’elle est seule avec sa belle-mère.

Avec : Paulina Singer (Kelley Winters), François Arnaud (Christian Booth), Lana Condor (Allison), Tyler Alvarez (Larry)