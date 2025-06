Plus belle la vie spoiler : Idriss et Jean-Paul découvrent l’identité du tueur ! (4 juin 2025)

Publicité





C’est une grande découverte qu’Idriss et Jean-Paul vont faire demain dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 4 juin 2025, Jean-Paul et Idriss unissent leurs forces afin d’innocenter Ariane et trouver le véritable meurtrier de Durieux.











Si au début Idriss était septique quant à l’innocence d’Ariane, depuis la découverte du barman mort, il est du même avis que Jean-Paul : Ariane a bien été piégée.

Idriss et Jean-Paul vont alors interroger la brocanteuse qui vend des armes illégalement et jusqu’à laquelle Ariane était remontée. Grâce à elle, les deux flics découvrent que cette arme permet de changer de calibre. Ils vont alors pouvoir affiner la liste des possesseurs de cette arme…



Au commissariat, Morgane, Idriss et Jean-Paul font alors une découverte choc : Pierre-Louis Barral, le célèbre avocat, possède cette arme et il était aussi sur la liste des derniers appels du procureur Durieux !

Le père d’Augustin a donc de fortes chances d’être celui qui a tenté de tuer la juge Colbert, mais aussi le meurtrier de Durieux !…