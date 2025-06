Nouveau Jour : la série quotidienne d’M6 débarque le 30 juin 2025

Publicité





À partir du lundi 30 juin à 20h35, M6 vous invite à découvrir sa toute nouvelle série quotidienne estivale « Nouveau jour », une fresque familiale intense où secrets, passions et rivalités s'entremêlent au cœur d'un prestigieux hôtel 4 étoiles.











Nouveau jour : l’histoire, le synopsis

Après la mystérieuse disparition en mer de Lucien Bartoli, propriétaire d’un hôtel 4 étoiles réputé, sa fille aînée Louise (Helena Noguerra) reprend les rênes de l’établissement. À la tête d’une équipe qu’elle dirige d’une main de fer, elle peine à trouver un équilibre entre gestion rigoureuse et vie de famille, au détriment de ses frères et sœur, Tarek (Mhamed Arezki) et Audrey (Gabrielle Atger). Pourtant, la fratrie est déjà marquée par un lourd secret qui menace de tout faire basculer.

Louise peut compter sur le soutien de son nouveau mari Aurèle (Alexandre Varga), propriétaire du club de fitness voisin, et de Sofia (Aurélie Konaté), la capitaine des pompiers de la ville. Mais l’arrivée de Théa (Marion Aymé), la fille d’Audrey, et d’Erwan (Vincent Desagnat) bouleverse la donne. Déterminée à percer les mystères entourant sa famille et l’hôtel Bartoli, Théa rêve aussi secrètement de s’approprier ce domaine chargé d’histoire.

L’enjeu est d’autant plus crucial que l’hôtel devient la cible d’attaques mystérieuses signées d’un étrange corbeau. Face aux rivalités, aux ambitions personnelles et aux menaces grandissantes, chaque membre du clan Bartoli et son entourage devront faire face à leurs démons et choisir leur camp.



Un casting de choix

Avec : Helena Noguerra, Laëtitia Milot, Bruno Solo, Vincent Desagnat, Jean-Baptiste Maunier, Gabrielle Atger, Alexandre Varga, Marion Aymé, Mhamed Arezki, Aurélie Konaté, Juliette Chêne, Jean-Baptiste Shelmerdine, Kevin Dias et Manoëlle Gaillard donnent vie à cette saga captivante.

« Nouveau jour », c’est la promesse d’une série dramatique mêlant suspense, émotions et rebondissements, à suivre tout l’été dès le lundi 30 juin à 20h35 sur M6. Ne manquez pas le début d’un nouveau chapitre au sein de la dynastie Bartoli !