Plus Belle La Vie du 3 juin 2025 : Ariane mise en examen, Jean-Paul fait une découverte (résumé + extrait vidéo épisode 346 en avance)

Plus belle la vie du 3 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 346 de PBLV – Ariane est mise en examen pour le meurtre de Durieux aujourd'hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et elle est placée en détention provisoire. Mais Jean-Paul ne compte pas lâcher sa meilleure amie et il est déterminée à prouver son innocence !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 3 juin 2025 – résumé de l’épisode 346

Idriss confronte Ariane : le couteau ayant servi à tuer Durieux a été retrouvé, avec ses empreintes dessus. Ariane jure qu’elle n’est pas coupable – elle dit la vérité. Elle raconte s’être réveillée aux côtés du procureur, déjà mort. En larmes, elle supplie Jean-Paul de la croire. Ce dernier lui répond qu’elle doit maintenant les aider à prouver son innocence. Il lui reproche de ne pas avoir dit la vérité immédiatement ; elle avoue avoir paniqué. Elle affirme que si elle avait vraiment été coupable, elle aurait pris soin d’effacer toute trace. Elle leur confie avoir tout consigné dans son carnet, rangé dans son casier. Avant d’être emmenée, elle demande à Jean-Paul de veiller sur Zoé – il le lui promet.

Pendant ce temps, Morgane et Patrick reçoivent les résultats des analyses : les affaires de Durieux, son sang, l’arme du crime… tout concorde. Morgane souligne que cela ne prouve pas qu’Ariane est l’auteure du meurtre. Mais Patrick s’inquiète : elle a menti et demandé à Louis de lui fournir un faux alibi. Il explique que Jean-Paul reste convaincu qu’Ariane a été piégée et qu’il poursuit l’enquête. Morgane veut l’aider, mais Patrick lui demande de rester dans les clous. Puis, un appel du juge tombe : il ordonne le placement d’Ariane en détention provisoire.



Ariane sort menottée du commissariat. Jean-Paul l’encourage à tenir bon, il ne lâchera rien et prouvera son innocence. Zoé vient lui dire au revoir. Ariane lui jure qu’elle est innocente ; Zoé la croit mais redoute une erreur judiciaire. Elles se promettent de rester fortes. Au bar, Zoé, en colère, discute avec Éric. Il essaie de la rassurer, mais elle doute de la justice. Morgane entre, Zoé lui demande sèchement de partir. Elle s’en prend à elle, Morgane tente de garder son calme. Elle commande un café à Thomas, pendant que Zoé, excédée, quitte les lieux.

Au commissariat, Jean-Paul lit le carnet d’Ariane. Idriss le rejoint. Jean-Paul affirme qu’Ariane est incapable de tuer un procureur, encore moins de laisser autant de preuves derrière elle. Idriss l’accuse de manquer d’objectivité. Jean-Paul lui montre une note sur le témoignage d’un barman : c’est la piste à suivre. Ils décident d’aller interroger ce témoin.

Jean-Paul et Idriss retournent au bar. Il est fermé – une première. Le barman est introuvable. Derrière le comptoir, ils font une découverte macabre : le corps du barman. Ils sont convaincus que sa mort est liée à Ariane.

Éric retrouve Zoé en pleurs. Elle lui confie que s’en prendre aux autres n’arrangera rien. Pendant ce temps là, Jean-Paul observe attentivement la scène de crime. Il remarque un détail : le barman était gaucher, or l’arme a été retrouvée à droite. Ce n’est donc pas un suicide. Quelqu’un essaie clairement de faire disparaître les preuves. Ariane a été piégée.

Jean-Paul interroge Ariane en prison. Il lui demande si un détail lui revient. Ariane se sent coupable de la mort du barman, son seul témoin. Elle demande à Jean-Paul d’ajouter dans le dossier qu’elle a forcé Louis à mentir. Elle ne veut pas qu’il paie à sa place. Jean-Paul s’y oppose, cela l’enfoncerait. Mais Ariane est résignée : elle pense qu’elle finira sa vie derrière les barreaux.

Au foyer, Luna retrouve Chloé, bouleversée après une nuit blanche à cause de sa convocation au commissariat. Luna tente de la rassurer, lui affirmant qu’elle n’a rien fait. Chloé, en colère, en veut à Jules – il a cassé la boîte et ne répond plus à ses messages. Luna lui conseille de dire toute la vérité à la police, y compris sur Jules.

Morgane interroge Chloé. Celle-ci nie avoir détruit la boîte, mais refuse de dénoncer Jules. Morgane lui explique que sans son témoignage, elle ne pourra rien faire pour elle. Quand Chloé semble prête à parler, elle aperçoit la photo de Jules sur le téléphone de Morgane… et se tait. À la résidence, Chloé confronte Jules. Elle lui reproche son silence et son absence. Jules explique qu’il sortait d’un partiel, téléphone éteint. Chloé évoque la garde de sa fille. Il la rassure : il va aller se dénoncer.

