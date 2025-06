The Power : Maïssane annonce sa rupture avec Emine

Publicité





Alors que Maïssane a finalement été éliminée hier soir dans « The Power », elle a décidé de partager sur Instagram une nouvelle personnelle avec ses abonnés : elle n’est plus en couple avec Emine.



Dans une story publiée lundi soir, la jeune femme s’est exprimée avec sincérité et bienveillance sur la fin de leur relation.

« Emine et moi ne sommes plus ensemble, aucun drama à l’horizon, juste 2 personnes qui n’ont pas les mêmes attentes l’un envers l’autre », écrit-elle. L’ancienne candidate de télé-réalité tient à préciser qu’elle garde « de très bons souvenirs et l’amour » qu’ils ont partagé, et souhaite à son ex « de trouver ce dont il a besoin et d’être comblé ».