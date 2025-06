Plus Belle La Vie du 9 juin 2025 : la police découvre la vérité, Barral se débarrasse d’Apolline ! (résumé + extrait vidéo épisode 350 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 9 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 350 de PBLV – La police va tout comprendre sur les Barral père et fils aujourd'hui dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Apolline, qu'ils ont enlevée, est en danger de mort !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 juin 2025 – résumé de l’épisode 350

Augustin a enlevé Apolline et la retient prisonnière. Elle est affaiblie, ne mange plus, et tente de le raisonner : elle lui rappelle qu’elle a une vie, des amis, un travail. Mais Augustin lui promet qu’ils partiront bientôt, qu’il prendra soin d’elle. Apolline semble céder, touchée par ses paroles…

Pendant ce temps, à la résidence, Nisma commence à s’inquiéter : Apolline lui a posé un lapin samedi et elle reste sans nouvelles. Morgane lui confie l’avoir vue vendredi soir, main dans la main avec un gars. Nisma pense qu’il s’agit d’Augustin Barral, son ami d’enfance qu’elle cherchait justement à éviter. Intriguée, Morgane veut en savoir plus.



Apolline demande à Augustin de récupérer son téléphone pour prévenir son patron de son absence. Mais Augustin refuse, préférant attendre son père. Apolline s’effondre, en crise, le suppliant de la laisser partir. Au commissariat, Idriss a du nouveau sur l’arme de Barral. Sa femme de ménage affirme que l’arme est exposée dans une vitrine verrouillée, mais accessible à son fils, Augustin, 23 ans, récemment revenu de Los Angeles. Morgane ajoute qu’une résidente, Apolline, serait en couple avec lui – elle l’a vue partir avec lui vendredi soir. Jean-Paul commence à penser qu’ils sont en cavale.

Jean-Paul fait le point avec Patrick : Augustin Barral, fils à papa fêtard, est suspecté. Idriss révèle que son téléphone a borné dans la forêt de Saint-Pons le jour de la tentative de meurtre sur Caroline Vasseur. Ils en déduisent qu’il visait en réalité la juge Colbert. Jean-Paul suppose qu’il voulait juste frimer, tirer pour impressionner Apolline. Un geste imbécile, mais pas prémédité. Son père aurait tenté d’étouffer l’affaire en faisant voler les scellés par Durieux.

De son côté, Apolline implore Augustin de la laisser partir, jurant qu’elle ne révélera rien. Elle menace de sauter par la fenêtre. Augustin lui confie qu’il l’aime depuis toujours et qu’il ferait tout pour elle. Elle lui demande alors de prouver cet amour en allant contre son père et en la libérant. Mais au même moment, Pierre-Louis fait irruption.

Patrick interroge Colbert sur Barral et Durieux. Elle juge cette version crédible, mais ne peut rien faire sans preuves. Elle a rendu le dossier, mais envisage de le confier au juge Garcia… qui déteste Barral.

Chez les Barral, Pierre-Louis tente de calmer Apolline, mais elle refuse de fuir avec eux. Il lui annonce que l’avion part le lendemain, qu’elle n’a pas le choix. Augustin plaide sa cause : elle a promis de garder le silence. Mais Pierre-Louis ne lui fait pas confiance. Il s’approche… et dans un geste brutal, pousse Apolline par la fenêtre… Elle fait une chute vertigineuse !

De leur côté, Babeth et Luna discutent de Chloé. Nisma les rejoint : elle a mis à jour sa fiche et souhaite la rencontrer. Elle propose même de l’aider à lui trouver un emploi. Luna lui donne carte blanche. Plus tard, Nisma annonce à Luna qu’elle a décroché 13 heures de ménage par semaine pour Chloé. Impressionnée, Luna lui demande si elle a précisé que Chloé sortait de prison. Nisma estime que ça ne regarde personne. Luna hésite, mais finit par se ranger à son avis.

Au Pavillon des Fleurs, Chloé revient de chez le dentiste. Luna lui annonce la bonne nouvelle : Nisma lui a trouvé un emploi ! Étrangement, Chloé semble peu enthousiaste. Quand Luna s’éclipse, elle passe un coup de fil : elle a réfléchi, c’est d’accord, elle ne dira rien à personne.

Thomas remet à Matthieu des médicaments inutilisés. Avec Babeth, il évoque une collecte de béquilles. Babeth le sent angoissé par le bac… Thomas envisage même d’y renoncer ! Elle fait appel à Yolande pour lui tirer les cartes. Yolande l’encourage : il peut se faire confiance, il est prêt ! Soulagé, Thomas reprend espoir. Mais une fois seule avec Barbara, Yolande avoue : elle a menti. En réalité, c’est la catastrophe selon les cartes. Elle doute qu’il ait son bac.

