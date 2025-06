« Premiers résistants – Seuls contre tous » : le documentaire ce soir sur France 3 (18 juin 2025)

Publicité





« Premiers résistants – Seuls contre tous » au programme TV du mercredi 18 juin 2025 – Ce mercredi soir, France 3 diffuse le documentaire inédit « Premiers résistants – Seuls contre tous ».





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







« Premiers résistants – Seuls contre tous » – présentation

Mai 1945. La victoire. La chute de l’Allemagne nazie. Et déjà, une autre histoire s’écrit. Celle d’une France qui se serait libérée elle-même, résistante par essence, unie face à l’oppression. Dans notre mémoire collective, on grave les visages des héros : gaullistes, communistes. Mais on oublie les premiers instants du refus. Le début d’un combat porté, dès le 17 juin 1940, par des hommes et des femmes — de gauche, de droite, d’extrême droite, communistes ou sans parti — qui, seuls, ont dit « non ». Un « non » instinctif, viscéral, dans une France qui, massivement, disait « oui » à Pétain. Ce fut un « non » du cœur, un acte de courage, né d’un irrépressible besoin de liberté.

Ils n’avaient rien, ont tout inventé, au péril de leur vie et de celles de leurs proches. Ce sont eux les véritables pionniers, les premiers résistants. Isolés, silencieux, ils ont désobéi, coûte que coûte, avec une force d’âme poussée jusqu’au sacrifice. Seuls, debout, contre tous.



