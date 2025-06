Publicité





Reportages découverte du 21 juin 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 21 juin 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « La guerre du silence » (inédit)

Un tiers des Français serait affecté par les nuisances sonores. Qu’il s’agisse du trafic routier ou ferroviaire, de chantiers, d’activités industrielles, de bars bruyants ou tout simplement de voisins trop peu discrets, les sources de bruit sont nombreuses. Pourtant, le Code de la santé publique est clair : « aucun bruit ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé », que l’on vive en ville ou à la campagne. Malgré cela, les victimes doivent bien souvent s’engager dans un véritable parcours du combattant, long et éprouvant, pour espérer un changement. Durant plusieurs mois, nous avons suivi aux quatre coins de la France des femmes et des hommes engagés dans leur propre « guerre du silence ».

A 14h50 Voisins, administration, mairie : querelles en tous genres » (rediffusion)



Aux quatre coins de la France, des femmes et des hommes se lancent dans des luttes que beaucoup jugeraient perdues d’avance. Des combats dignes de David contre Goliath. Face à l’administration, à leur maire ou à des voisins, ils s’opposent à l’implantation d’éoliennes, tentent de préserver leur logement ou de sauver une entreprise familiale. Leur parcours incarne celui du pot de terre contre le pot de fer. Pendant plusieurs mois, une équipe de « Grands reportages » a suivi ces Français ordinaires qui, au fil des épreuves, sont devenus de véritables irréductibles.