Roland-Garros 2025 : Loïs Boisson, 361e mondiale, réalise l’exploit et se qualifie pour les demi-finales

Le court Philippe-Chatrier a vibré aujourd’hui au rythme d’un exploit retentissant : Loïs Boisson, 22 ans, classée 361e mondiale et bénéficiaire d’une wild card, s’est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros en battant la Russe Mirra Andreeva, 6e mondiale, en deux sets 7-6 (8-6), 6-3.











Cette victoire marque un tournant historique pour le tennis français. Boisson devient la première Française à atteindre les demi-finales du tournoi depuis 2017 . Son parcours est d’autant plus remarquable qu’elle est la joueuse la moins bien classée à atteindre ce stade de la compétition depuis 40 ans.

Le match a été intense, avec une première manche accrochée remportée au tie-break, suivie d’un second set où Boisson a su imposer son jeu face à une adversaire en perte de repères. La Française a su capitaliser sur les fautes directes d’Andreeva et maintenir une pression constante pour s’imposer.

Cette performance exceptionnelle est d’autant plus émouvante que Boisson revient de loin. En 2024, elle avait dû renoncer à Roland-Garros après une grave blessure au genou. Sa résilience et sa détermination l’ont menée à ce succès inattendu, offrant au public français une héroïne inattendue et inspirante.



En demi-finale, Loïs Boisson affrontera l’Américaine Coco Gauff, 2e mondiale, qui a battu Madison Keys en trois sets . Un nouveau défi de taille pour la Française, qui continue de rêver et de faire rêver tout un pays.

Le parcours de Loïs Boisson à Roland-Garros 2025 restera gravé dans les mémoires comme l’une des plus belles histoires du tennis français.