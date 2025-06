Roland Garros : Alcaraz, Musetti et Rune au programme ce dimanche 1er juin 2025

Publicité





Place aux huitièmes de finale ce dimanche 1er juin 2025 à Roland-Garros ! Après les victoires de Sinner et Djokovic hier, on attend aujourd’hui le tenant du titre Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti ou encore Holger Rune. Du côté des femmes, du lourd aujourd’hui avec la tenante du titre Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka, ou encore Jasmine Paolini.











Publicité





🏆 Les huitièmes de finale messieurs ce dimanche

🎾 Tommy Paul (12) est face à Alexei Popyrin à 11h sur le court Suzanne Lenglen

🎾 Carlos Alcaraz (2) affronte Ben Shelton en troisième rotation sur le court Philippe Chatrier

🎾 Frances Tiafoe (15) affronte Daniel Altmaier en dernière rotation sur le court Suzanne Lenglen

🎾 Lorenzo Musetti (8) affronte Holger Rune en night session sur le court Philippe Chatrier

🏆 Les huitièmes de finale dames ce dimanche



Publicité





🎾 Jasmine Paolini (4) affronte Elina Svitolina à 11h sur le court Philippe Chatrier

🎾 Iga Swiatek (5) est opposée à Elena Rybakina en deuxième rotation sur le court Philippe Chatrier

🎾 Qinwen Zheng (8) est face à Liudmila Samsonova en deuxième rotation sur le court Suzanne Lenglen

🎾 Aryna Sabalenka (1) affronte Amanda Anisimova en troisième rotation sur le court Suzanne Lenglen

📺 Où suivre les matchs ?

Les rencontres sont diffusées en direct sur France Télévisions et Eurosport. Les sessions diurnes débutent à 11h sur la plupart des courts, et à 12h sur le court Philippe-Chatrier. La session nocturne commence à 20h15 et sera diffusée en exclusivité sur Prime Vidéo.

Programme complet du jour à retrouver sur le site officiel de Roland Garros.