Roland Garros : la demi-finale Boisson / Gauff en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Roland Garros tennis – Boisson / Gauff en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi sur la terre battue parisienne. Les demi-finales dames du tournoi de tennis de Roland Garros se déroulent ce jeudi 5 juin 2025. La française Loïs Boisson, véritable révélation du tournoi, affronte la numéro 2 mondiale, l’américaine Coco Gauff.





A suivre cet après-midi à vers 17h40 sur le court Philippe Chatrier.







Loïs Boisson, 22 ans et classée 361e mondiale, réalise un parcours exceptionnel. Invitée par la Fédération Française de Tennis, elle est devenue la première wild card à atteindre les demi-finales de Roland-Garros dans l’ère Open. Son jeu puissant, notamment son coup droit lifté, et son service atteignant les 190 km/h, ont impressionné tout au long du tournoi. Elle a notamment éliminé la tête de série n°3 Jessica Pegula et la n°6 Mirra Andreeva.

Coco Gauff, 21 ans et n°2 mondiale, vise une deuxième finale à Paris après celle de 2022. Bien qu’elle n’ait pas encore atteint son meilleur niveau dans ce tournoi, elle a montré sa résilience en quart de finale en battant Madison Keys en trois sets.



Ce match est leur première confrontation. Boisson pourra compter sur le soutien du public français, tandis que Gauff devra gérer cette pression supplémentaire. Une victoire de Loïs Boisson serait historique, mais Coco Gauff reste la favorite sur le papier.

Boisson / Gauff en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision à 17h40.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Boisson / Gauff, demi-finale dames du tournoi de tennis de Roland Garros 2025, un match à suivre cet après-midi.