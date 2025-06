Rugby Top 14 : suivre le match Bayonne / Clermont en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bayonne / Clermont en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Il s’agit du premier des deux matchs de barrage, il oppose l’Aviron Bayonnais à l’ASM Clermont.





📺 Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d’envoi à 21h05.







Bayonne dispute un barrage pour la première fois depuis 33 ans, avec l’espoir de poursuivre leur invincibilité à domicile. Clermont, de son côté, retrouve les phases finales après quatre saisons sans qualification, s’étant hissé à l’issue de la dernière journée.

Notez que Le Pays Basque est sous vigilance orange pour orages ce soir : grêle, rafales et risques d’intempéries sont possibles avant et pendant le match.



Bayonne / Clermont la composition des équipes

Le XV de départ de l’Aviron Bayonnais : 15. Tiberghien ; 14. Spring, 13. Maqala, 12. Mori, 11. Carreras ; 10. Segonds, 9. Rouet ; 7. Chouzenoux, 8. Cassiem, 6. Bruni ; 5. Moon, 4. Iturria (cap.) ; 3. Tagi, 2. Bosch, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Martin, 17. Castillon, 18. Héguy, 19. Habel-Kuffner, 20. Machenaud, 21. Lopez, 22. Erbinartegaray, 23. Scholtz.

Le XV de départ de l’ASM Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Darricarrère, 12. Simone, 11. Raka ; 10. Urdapilleta, 9. Jauneau (cap.) ; 7. Fischer, 8. Sowakula, 6. Tixeront ; 5. Ceyte, 4. Simmons ; 3. Montagne, 2. Fourcade, 1. Akhaladze.

Remplaçants : 16. Fainga’a, 17. Alaalatoa, 18. Yato, 19. Lanen, 20. Hemery, 21. Bézy, 22. Belleau, 23. Ojovan.

Bayonne / Clermont en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bayonne / Clermont, match de barrages du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.