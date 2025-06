Mask Singer : on vous dit qui se cache sous le Bison ! (récap des indices et prono)

Publicité





Mask Singer saison 7 tous les indices sur le Bison – Plus que quelques minutes à patienter avant le prime 7 de la saison 7 de « Mask Singer ». Parmi les derniers costumes encore en course, le Bison ne passe pas inaperçu et il perd tout particulièrement les enquêteurs. Qui se cache sous le masque ? On vous dit tout !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : quelle star est sous le Bison ?

Avec son armure étincelante, ses épaules ornées de fourrure et sa crinière impeccablement coiffée, le Bison attire tous les regards. Majestueusement installé sur son trône, tel un roi de la scène, il impose le respect autant par son allure que par l’aura de mystère qui l’entoure. Derrière cette allure de guerrier romantique se cache une véritable dualité : une force impressionnante à l’extérieur, mêlée à une grande sensibilité intérieure. Une figure noble et énigmatique, entre légende chevaleresque et charme de crooner.

🎭 Notre pronostic : Damien Sargue, star de Roméo et Juliette, expert des rôles romantiques. Laurent Ruquier a été le premier à l’évoquer !



🔍 Les indices qui entourent le Bison :

Le piano, reflet d’un lien fort avec la musique.

Une coiffure soignée, marque d’un style maîtrisé et reconnaissable.

Des références au froid et à La Reine des Neiges, qui intriguent sur ses origines ou ses rôles.

Un clin d’œil à James Bond, entre raffinement et danger latent.

La notion de « deuxième choix », comme une bifurcation marquante dans son parcours.

Le drapeau suédois, mais une précision : « Je n’ai jamais chanté à l’Eurovision. »

Une mélodie de La La Land, emblème de rêves artistiques et de cinéma.

Des médailles d’or, possibles symboles de récompenses prestigieuses.

L’image d’un homme qui balaie, qui évoque l’humilité ou un rôle marquant.

Une allusion à Jeanne d’Arc, entre bravoure et héritage.

L’autoportrait d’un « lover », romantique affirmé.

Des salles pleines, preuve d’une carrière sous les projecteurs.

Le Bison a visiblement chanté dans un grand nombre de pays, dont la Chine

Il a fait des tournées mondiales, à l’issue desquelles il retrouvait toujours sa vie de famille.

L’amour est encore une fois un thème prédominant dans la carrière du Bison.

Propositions des enquêteurs : Amir, Roch Voisine, Emmanuel Moire, Bruno Pelletier, Garou, Patrick Hernandez, Benicio del Toro, Damien Sargue

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer du Bison ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 13 juin 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+.