Secret Story, estimations : Pimprenelle loin devant Marianne, Théo en retard (SONDAGE)

Secret Story 2025 estimations semaine 2 sondage – Premières estimations de notre sondage Secret Story 2025 alors que Marianne, Pimprenelle et Théo sont nominés et donc soumis aux votes du public depuis hier soir et l’un d’eux sera éliminé à l’issue du prime de jeudi.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Pimprenelle qui est très largement en tête.







En effet, Pimprenelle compte actuellement pas moins de 70% des votes de notre sondage. Elle écrase Marianne, 2ème pour l’instant que 25% des votes. Quant à Théio, il est bon dernier et très en retard avec seulement 5% des votes.





Qui doit rester et continuer cette saison 2025 ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre habitant préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !



Sondage Secret Story 13 nominations 1, qui doit rester ?

Rendez-vous cet après-midi à 19h sur TFX pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.