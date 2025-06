The Power du 11 juin : qui seront les prochains à disparaitre ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 48)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 48 du mercredi 11 juin 2025 – C’est parti pour l’épisode 48 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Giovanni a disparu en pleine soirée.











Publicité





Delta réunit les joueurs et elle annonce que Giovanni n’est pas éliminé. Il est isolé et coupé du monde, il ne peut donc pas avoir d’indice pour démasquer le Power Player ! Mais il reste en course pour la victoire. Elle ajoute que le Power Player va faire disparaitre encore deux autres players ! Ils sont désormais tous les cibles du Power Player. Et tout le monde aura une confrontation avant la cérémonie finale.

Manon joue l’innocente et fait mine de chercher à savoir pourquoi Giovanni a été écarté. Elle dit qu’il était sur la piste de Maxence et Antoine. Ce dernier trouve que Manon parle trop et il la trouve suspecte…

Le Power Player désigne Mélanie pour un jeu pour remporter un indice. Elle se donne à fond pour repérer les 7 différences entre 2 tableaux ! Mélanie réussit et remporte l’indice : un loup caché derrière des sapins. Elle a du mal à comprendre à qui cet indice fait référence.



Publicité





A peine revenue, Mélanie donne son indice à Manon… Et après avoir donné un faux indice aux autres, Antoine les rejoint et dit avoir le flair d’un loup ! Mélanie et Manon sont sous le choc. Un clash finit par éclater. Sarah trouve Manon étrange et Nathalie a l’impression qu’ils jouent la comédie.

L’heure de la confrontation a sonné pour Giovanni face au Power Player. Giovanni est convaincu que le Power Player fait partie de son alliance. Il doit maintenant glisser un nom dans l’enveloppe ! S’il remporte le jeu final, qu’il devient la Super Cible et qu’il a inscrit le prénom de Manon il sera le gagnant !

Spoiler : Sarah et Antoine disparaissent

Dans l’épisode de demain, Sarah disparait à son tour ! Maxence est convaincu que c’est un coup de Manon ou Mélanie ! Manon essaie de noyer le poisson. Et Sarah a sa confrontation avec le Power Player mais elle est perdue. Et Antoine va disparaitre à son tour !

The Power, le replay du 11 juin

Si vous avez manqué l’épisode 48 ce mercredi 11 juin 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 12 juin à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 49.