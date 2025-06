Un Si Grand Soleil du 12 juin : la fuite de Fabrice confirmée, Emma hospitalisée (résumé épisode 1662 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 12 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1662 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 12 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Cécile demande à Florent s’il a eu des nouvelles de Fabrice, il lui dit que non. Il lui a laissé 3 messages, il n’a aucune nouvelle. Cécile pense que sa fuite est un aveu de culpabilité. Florent pense qu’il s’est juste mis au vert pour se protéger et c’est à cause de son refus de le placer sous protection !

A la galerie, Yves retrouve Alix et lui parle de l’article dans Midi Libre : Fabrice a disparu ! Alix lui dit de se calmer, la police est surement à sa recherche. Elle lui parle des funérailles qui auront lieu le lendemain…



Publicité





Elisabeth demande à Alain si ça s’arrange pour Clémence à l’hôpital. Il dit que non, c’est de pire en pire. Elisabeth fait mine de s’offusquer. Elle dit espérer que ça s’arrange. A l’hôpital, Clémence confronte David sur son erreur sur une perfusion. Il est directement agressif et ne reconnait pas qu’il s’est trompé.

La directrice de l’hôpital annonce à Clémence qu’il n’y aura pas de sanction contre David. Elle ne comprend pas comment on peut laisser passer ça. La directrice explique l’avoir recadré. Clémence s’énerve, elle ne pourra pas travailler correctement dans ces conditions. Elle pense à partir à la fin de sa période d’essai.

Elise a eu la police aux frontières, ils ont trouvé la voiture de Fabrice Guillon sur les vidéo-surveillance. Thierry ajoute qu’il a retiré 2.000 euros en cash avant de partir. Au cabinet d’avocats, Johanna interroge Florent sur Fabrice. Il commence à douter de son innocence. Florent reçoit un message d’insultes. Johanna est choquée, il dit qu’il reçoit ça depuis le début de l’affaire. Elle pense qu’il doit porter plainte mais Florent assure que ça va se tasser.

Clémence parle à Flore de son éventuel départ. Elle n’a pas envie mais ça se passe trop mal à l’hôpital. Emma écoute la conversation et décide d’intervenir : elle lui dit que quand on traite mal les gens, il faut pas s’étonner ! Clémence est hors d’elle, Emma dit qu’elle connait des soignants à Montpellier. Flore recadre Emma, il s’agit d’une conversation privée. Emma dénonce le harcèlement au travail. Clémence s’en va, Victor recadre Emma qui ne peut pas parler comme ça aux clients. Emma est en colère, elle hurle. Elle se coupe avec le couteau à pain ! Flore va chercher sa mère…

Cécile dit à son greffier que Fabrice est en Espagne. Elle ne sait pas comment ils vont faire pour le retrouver. Adam conseille à Cécile de rentrer chez elle… Mais Cécile laisse un message à Florent, elle lui dit de ne pas l’attendre.

Clémence a réussi à stopper l’hémorragie. Les secours sont trop longs à venir, Clémence annonce que les tendons fléchisseurs sont atteints, ils vont l’emmener eux-mêmes aux urgences sinon elle risque de perdre l’usage du pouce et de l’index !

Achille est inquiet pour sa mère, il se confie à Charlotte. L’histoire du féminicide a changé l’ambiance à la maison. Charlotte comprend sa mère, elle trouve chaud que Florent défende un homme qui a tué son ex. Quand Florent rentre, Achille l’interroge. Il lui demande s’il a déjà défendu des gens en sachant qu’ils étaient coupables… Florent est convaincu que son client est innocent, il a eu peur. Et il lui parle de la présomption d’innocence. Il doit défendre aussi les coupables, tout le monde a le droit d’être défendu.

Clémence appelle un excellent chirurgien de la main alors qu’ils sont en voiture avec Emma et Victor. Il accepte de l’opérer d’urgence. A l’hôpital, Clémence reste avec Emma et lui assure que ça va aller.

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil Spoiler : Yves prêt à tuer Florent, Victor amoureux (épisode du 16 juin)

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.