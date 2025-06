The Power du 2 juin : qui a l’indice ? qui est la cible ? Réponses ! (résumé, spoiler + replay épisode 41)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 41 du lundi 2 juin 2025 – C’est parti pour l’épisode 41 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs en plein cérémonie d’élimination. Antoine est face à Maïssane et Nathalie, il hésite mais désigner Maïssane.











Tout le monde découvre que Maïssane était bien la Power Player, elle est éliminée et Antoine se sauve. Maïssane, qui a clairement un gros seum, fait ses adieux et quitte la villa. Et le clan de Manon, « les 4 fantastiques », savoure !

Delta réunit tout le monde dans le salon. A une semaine de la grande finale, place à la désignation du Power Player.

Tous les joueurs passent un par un et c’est finalement Mélanie qui est le Power Player ! Elle est donc le tout dernier Power Player avant la finale, où ils seront 7 finalistes.



Un gros clash éclate, Mélanie en a marre et envoie balader tout le monde. La nuit tombée, Mélanie ne dit pas à Manon qu’elle est le Power Player. Mais Manon commence à la suspecter et ne compte pas la lâcher.

Spoiler : qui a l’indice et qui est le 1ère cible ?

Dans l’épisode de demain, deux joueurs s’affrontent pour remporter un indice sur le Power Player. Il s’agit de Giovanni et Mélanie ! Et c’est finalement Giovanni qui remporte l’indice : un avion avec des hôtesses de l’air et stewarts ! Il pense donc à Cindy. Et Delta annonce le nom de la première cible : c’est Cindy !

The Power, le replay du 2 juin

Si vous avez manqué l’épisode 41 ce lundi 2 juin 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 3 juin à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 42.