Un Si Grand Soleil du 3 juin : une preuve capitale contre Fabrice ! (résumé épisode 1655 en avance)

Un si grand soleil du 3 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1655 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 3 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Manu fait un café à Eve, il lui dit qu’elle a beaucoup bougé cette nuit… Eve repense à Rebecca mais elle ne dit rien à Manu. Il lui propose de sortir diner ce soir mais elle dit avoir des copies à corriger.

Cécile aide Achille en maths. Florent insiste pour parler à Cécile au sujet de l’affaire Guillon. Il hésite à refiler le dossier à Johanna car ils vont se croiser tout le temps sur cette affaire. Cécile pense que ce n’est pas un problème, ils n’ont qu’à décider de ne pas en parler. Florent est septique mais il accepte.



Hugo procède aux analyses. Il vient ensuite annoncer ses conclusions à Elise et Thierry. Elle a été tuée avec un coup de cendrier sur la tête mais il a retrouvé aucun adn. Le tueur a du tout nettoyer. Elise est convaincue que Fabrice a tué son ex-femme. Ils ont l’autorisation d’aller perquisitionner chez lui.

Au lycée, Eve confie à Sabine qu’elle est rentrée. Mais ça fait bizarre de reprendre leur quotidien comme si rien ne s’était passé. Elle pense à elle souvent mais elle ne peut pas en parler à Manu. Sabine lui dit de se laisser du temps.

Eliott embauche un jeune tout droit sorti de prison comme VTC. Il veut qu’il soit hyper sérieux et dispo à tout moment. Il doit mieux s’habiller, il commencera la semaine prochaine. Au moindre faux pas il s’en va !

A la galerie, Alix est avec le frère d’Iris. Ils sont encore sous le choc. Il est en colère qu’Iris soit allée porter plainte contre Fabrice mais il n’a pas été convoqué. Alix espère qu’ils vont faire leur travail et l’envoyer en prison. Yves avoue avoir été contacter par un journaliste, Marc Moore.

Eliott est avec Catherine, il cherche à élargir sa clientèle et aurait besoin qu’elle le recommande. Il lui annonce qu’il vient d’embaucher un chauffeur et il va acheter une seconde voiture. Catherine le félicite, elle le recommandera avec plaisir.

Dimitri est avec Claudine, il la remercie de ne pas l’avoir lâché. La prison c’était dur, il n’aurait pas supporté d’y rester. Claudine lui rappelle qu’il y a tout le reste, il risque encore d’y retourner. Dimitri dit avoir réfléchi en prison, la mort de Rebecca l’a fait se remettre en question. Claudine donne à Dimitri ses honoraires, il est sous le choc en découvrant le montant. Claudine lui dit qu’à lui seul il paie le loyer du cabinet !

Au commissariat, Florent accompagne Fabrice face à Elise et Thierry. Cécile regarde l’interrogatoire. Elise confronte Fabrice, ils ont trouvé un double des clés du logement d’Iris. Il dit avoir oublié de lui rendre. Thierry lui dit qu’il est entré chez elle le soir de sa mort, Fabrice assure que non. Florent demande à s’entretenir avec son client.

Florent confronte Fabrice au sujet des clés. Il veut savoir toute la vérité pour le défendre correctement. Fabrice avoue avoir menti à la police…

Un homme entre dans la voiture d’Eliott, qui lui tend une enveloppe… L’homme dit avoir fait le virement et s’en va. Eliott appelle Muriel, il a acheté des baskets pour Toma. Elle trouve ça too much et cher. Il veut juste gâter son fils. Il aimerait faire plus de choses avec lui, il propose un spectacle de marionnettes en famille. Elle est ok mais ne viendra pas.

Manu a cuisiné pour Eve. Il sent qu’elle n’est pas bien et lui propose d’en parler. Il sait bien qu’elle pense à Rebecca. Elle avoue qu’elle lui manque, elles ont vécu quelque chose de très fort. Il dit qu’il sait, il l’a senti. Il lui dit qu’elle peut lui parler.

Elise fait le point avec Becker. La piste Fabrice Guillon se confirme. Becker veut qu’elle enquête du côté de l’entourage de la victime et regarder ses comptes bancaires. Thierry les interrompt, il a reçu les résultats des prélèvements chez Iris. Il y a 2 adn : celui d’Iris et celui de Fabrice, qui leur a donc menti !

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.