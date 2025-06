Ici Tout Commence spoiler : Coline mal, elle a dérapé ! (vidéo épisode du 19 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que les mensonges d’Angèle et Stanislas vont avoir de lourdes conséquences dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Coline va déraper et embrasser Stanislas !











Loin de se douter que Stanislas Duchesnay s’est rapproché d’elle parce qu’il est en couple avec sa mère, Coline craque pour son professeur de salle. Et emportée par un élan de passion, elle l’a embrassé !

Gênée à l’extrême, Coline se confie à Bérénice et Carla, qui tentent de la rassurer. À quelques heures des examens, Coline, la fille d’Angèle, panique à l’idée de devoir travailler avec Stanislas… Pourtant, elle doit absolument garder la tête froide : sa place à l’Institut est en jeu… Heureusement, Carla et Bérénice sont là pour l’épauler et lui redonner confiance.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1201 du 19 juin 2025, Coline a embrassé Stanislas

